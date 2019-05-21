В четвертой встрече полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Голден Стэйт Уорриорз на выезде обыграл в овертайме Портленд Трэйл Блэйзерс со счетом 119:117 (36:35, 29:34, 22:26, 16:24, 6:8) и вышел в финал соревнований.

В четвертой встрече полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" на выезде обыграл в овертайме "Портленд Трэйл Блэйзерс" со счетом 119:117 (36:35, 29:34, 22:26, 16:24, 6:8) и вышел в финал соревнований.Самым результативным игроком матча оказался разыгрывающий защитник "воинов" Стефен Карри, оформивший трипл-дабл. На его счету 37 очков, 17 подборов и 11 передач. У проигравших больше всех баллов набрал форвард Мейерс Леонард (30)."Голден Стэйт" выиграл серию со счетом 4:0. В финале действующий чемпион НБА сразится с победителем пары "Милуоки Бакс" – "Торонто Рэпторс".