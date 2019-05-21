Анастасия Волочкова вернулась с Мальдивских островов, где проводила райский отдых. Скандально известная балерина поделилась своим счастьем, когда оказалась дома.

Анастасия Волочкова вернулась с Мальдивских островов, где проводила райский отдых. Скандально известная балерина поделилась своим счастьем, когда оказалась дома.Отпуск Анастасии Волочковой на Мальдивах подошел к концу. Балерина несколько дней наслаждалась белоснежным песком, лазурной водой, алкоголем и вкусной едой, о чем подробно рассказывала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка демонстрировала кадры пустынного пляжа, а также признавалась, что хоть и скучает по своим поклонникам, которым, впрочем, заблокировала возможность комментировать ее публикации, но очень рада расслабляться на Мальдивах в полном одиночестве.Впрочем, балерина не забывала тщательно следить за фигурой. Она постоянно посещала тренажерный зал, делала растяжку, а плоды трудов своих демонстрировала общественности, в обилии выставляя фотографии шпагатов, которые показывала в микроскопических купальниках. Кстати, как и всегда, Анастасия Волоякова отдала предпочтение пляжным нарядам кричащих цветов, которые, впрочем, очень органично смотрелись на фоне яркой тропической растительности.Не обошлось без эксцессов. На протяжении нескольких дней Анастасия Волочкова молчала о травме, которую получила при неясных обстоятельствах. Оказывается, балерина повредила ногу об стекло, но думала, что само пройдет, пока ей настоятельно не рекомендовали обратиться за квалифицированной медицинской помощью. К счастью, врач быстро помог Анастасии Волочковой.И вот отдых артистки подошел к концу. Вернувшись домой, который, кстати, балерина строила сама, следя буквально за всем, она обнаружила нечто удивительное. Дерево, которое артистка посадила собственноручно, зацвело. "Этот куст сирени в нашем саду я посадила сама несколько лет назад, когда переехала в свой дом.🌺 Он для меня очень символичен.🙏🏻" – объявила радостная .В Сети немедленно отреагировали на заявление балерины. Пользователи Сети утверждают, что раз она уже успела построить дом и посадить дерево, ей осталось только родить сына. Некоторые фанаты отметили, что это вполне достижимо, ведь у есть любимый мужчина, которого та предпочитает не показывать общественности. Однако при любом удобном случае балерина хвалится щедростью и вниманием со стороны избранника, поэтому поклонники убеждены, что из такого гармоничного союза должен появиться "прекрасный мальчик".