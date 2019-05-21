Слухи об отставке главного тренера английского Челси Маурицио Сарри незадолго до финала Лиги Европы, где его команда сыграет с лондонским Арсеналом, достигли апогея. Итальянцу прочат отставку независимо от результата и на его место эксперты назначают Фрэнка Лэмпарда.

Слухи об отставке главного тренера английского "Челси" Маурицио Сарри незадолго до финала Лиги Европы, где его команда сыграет с лондонским "Арсеналом", достигли апогея. Итальянцу прочат отставку независимо от результата и на его место эксперты назначают Фрэнка Лэмпарда.Лэмпард-младший, который провел за "аристократов" 648 матчей с 2001 по 2014 год, после завершения карьеры игрока начал работать тренером. И в этом сезоне он вывел клуб "Дерби Каунти" в финал плей-офф второй по силе английской лиги Чемпионшипа, где "бараны" будут бороться за путевку в премьер-лигу.Сарри прочат отставку с осени прошлого года, поскольку "Челси" под его рукой демонстрирует весьма рваную игру в национальных турнирах провалилась. Выход в финал Лиги Европы многие также считают случайностью, но, как бы то ни было, итальянец может выиграть с лондонцами континентальный титул и уйти в отставку.