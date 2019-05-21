Британская телеведущая Лиззи Канди в прошлом была лично знакома
с герцогиней Сассекской. По ее словам, Меган Маркл охотилась на знаменитых
британцев.
Британская телеведущая Лиззи Канди в прошлом была лично знакома
с герцогиней Сассекской. По ее словам, Меган Маркл "охотилась" на знаменитых
британцев.
Канди рассказала журналистам, что познакомилась с актрисой в
2013 году в Лондоне. Телеведущая отметила, что в тот год для Меган Маркл был
непростым: будущая супруга монаршего отпрыска развелась с первым мужем Тревором
Энгельсоном.
В откровенной беседе Меган пожаловалась новой подруге на
одиночество. Актриса рассказала телеведущей, что хотела бы завести роман с
состоятельным британцем. Канди согласилась подыскать для приятельницы несколько
кандидатур.
Актриса и телеведущая дружили в течение нескольких лет. Но
после того, как Меган Маркл встретилась с принцем Гарри, их общение резко оборвалось.
Британский журналист Пирс Морган также потерял связь с актрисой после ее знакомства с внуком королевы. Меган перестала отвечать на сообщения.
"В тот вечер она поехала на такси на вечеринку к принцу
Гарри, а на следующий вечер пошла с ним на свидание. Больше я от нее ничего не
слышал. Никогда", – цитирует журналиста Daily Mail.
По мнению Пирса Моргана, герцогиня Сассекская далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Маркл способна на подлость. Журналист даже публично обратился к ее супругу: "Удачи Гарри. Надеюсь, он знает, что делает. Если все пойдет не так, не приходи ко мне плакать. Не говори, что я тебя не предупреждал".
Скорее всего, Морган понимает, что пришлось отказаться от
общения с ним по требованию Кенсингтонского дворца. Будущей супруге
принца Гарри запрещалось как-либо контактировать с представителями СМИ. Меж тем
такое развитие событий очень расстроило Пирса, он назвал
карьеристкой.
Ранее сообщалось, что у герцогини Сассекской и принца Гарри родился сын. Пара решила назвать ребенка Арчи и опубликовала несколько фото и даже видеоролик с младенцем, пишет телеканал .