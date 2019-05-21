Британская телеведущая Лиззи Канди в прошлом была лично знакома с герцогиней Сассекской. По ее словам, Меган Маркл охотилась на знаменитых британцев.

Британская телеведущая Лиззи Канди в прошлом была лично знакомас герцогиней Сассекской. По ее словам, Меган Маркл "охотилась" на знаменитыхбританцев.Канди рассказала журналистам, что познакомилась с актрисой в2013 году в Лондоне. Телеведущая отметила, что в тот год для Меган Маркл былнепростым: будущая супруга монаршего отпрыска развелась с первым мужем ТреворомЭнгельсоном.В откровенной беседе Меган пожаловалась новой подруге наодиночество. Актриса рассказала телеведущей, что хотела бы завести роман ссостоятельным британцем. Канди согласилась подыскать для приятельницы несколькокандидатур.Актриса и телеведущая дружили в течение нескольких лет. Нопосле того, как Меган Маркл встретилась с принцем Гарри, их общение резко оборвалось.Британский журналист Пирс Морган также потерял связь с актрисой после ее знакомства с внуком королевы. Меган перестала отвечать на сообщения."В тот вечер она поехала на такси на вечеринку к принцуГарри, а на следующий вечер пошла с ним на свидание. Больше я от нее ничего неслышал. Никогда", – цитирует журналиста Daily Mail.По мнению Пирса Моргана, герцогиня Сассекская далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Маркл способна на подлость. Журналист даже публично обратился к ее супругу: "Удачи Гарри. Надеюсь, он знает, что делает. Если все пойдет не так, не приходи ко мне плакать. Не говори, что я тебя не предупреждал".Скорее всего, Морган понимает, что пришлось отказаться отобщения с ним по требованию Кенсингтонского дворца. Будущей супругепринца Гарри запрещалось как-либо контактировать с представителями СМИ. Меж темтакое развитие событий очень расстроило Пирса, он назвалкарьеристкой.Ранее сообщалось, что у герцогини Сассекской и принца Гарри родился сын. Пара решила назвать ребенка Арчи и опубликовала несколько фото и даже видеоролик с младенцем, пишет телеканал .