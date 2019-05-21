Сотрудники УФСИН России по Владимирской области ведут розыскные мероприятия

Сотрудники УФСИН России по Владимирской области ведут розыскные мероприятияВо Владимире ищут мужчину, сбежавшего из исправительной колонии на улице Северной. Он был осуждён за убийство и разбой. В пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области эту информацию подтвердили.Однако в ведомстве уточняют, что осужденный убежал не из самой ИК-3 - колонии строгого режима, а с участка колонии-поселения, находящегося при ней.«Утром 21-го мая на участке-колонии поселения при ИК-3 во Владимире сотрудник учреждения выявил отсутствие 38-летнего осуждённого, проживавшего раннее в Кольчугино. Осужден он в 2005 году на срок 17,6 лет лишения свободы. В 2018 году решением суда его перевели на участок колонии-поселения», - сообщают в УФСИН.Сотрудники УФСИН России по Владимирской области ведут розыскные мероприятия. Ориентировки направили в органы внутренних дел.«В колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны (но под надзором), от подъёма до отбоя они пользуются правом свободного передвижения по колонии, также могут носить одежду гражданского образца и пользоваться наличными деньгами», - отмечают в УФСИН.