Из музея Второй Мировой войны в польском Гданьске за исполнение песни Темная ночь выгнали певца Петра Косевского и его друзей. Директор музея потребовал прекратить петь ее, объяснив, что эта песня большевистская и в Польше запрещена. Польские музыканты признались, что были этим шокированы.

Из музея Второй Мировой войны в польском Гданьске за исполнение песни "Темная ночь" выгнали певца Петра Косевского и его друзей.Директор музея Карол Навроцкий потребовал прекратить ее петь, объяснив, что это песня "большевистская" и в Польше запрещена.Когда Косевский возмутился, директор польского военного музея попросил музыкантов собрать вещи и покинуть музей, передает "РИА Новости".В своем "Фейсбуке" польский исполнитель написал, что он и его друзья очень расстроились и были шокировны таким "вульгарным поведением в культурном учреждении".По признанию Косевского, он думал, что "искусство сможет объединить нас", что "слушая сентиментальные песни военных лет, мы поразмышляем над тем, какой была война, и что мы можем сделать, чтобы этот ужас никогда не повторился"."Вы даже не представляете, как я ошибался", — заключает польский музыкант."Темная ночь" была написана в 1943 году для фильма "Два бойца" Никитой Богославским и Владимиром Агатовым. В разные годы ее пели многие известные артисты, но более всего она известна в исполнении Марка Бернеса.