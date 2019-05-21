29-летняя модель Нгок Трин пришла на красную дорожку в голом платье. Девушка эпатировала гостей Каннского фестиваля своим смелым нарядом.

29-летняя модель Нгок Трин пришла на красную дорожку в "голом"платье. Девушка эпатировала гостей Каннского фестиваля своим смелым нарядом.Известная модель посетила премьеру фильма Терренса Малика "Тайнаяжизнь", которая состоялась на Каннском фестивале 19 мая. Для мероприятияНгок Трин выбрала очень откровенное платье.Модель предстала в наряде из тончайшего черного просвечивающего материала сглубоким декольте и разрезами на юбке, сообщает The Sun. Благодаря такому сочетанию создается впечатление, что наКаннский фестиваль девушка прибыла практически голой.Снимки на краснойдорожке Нгок Трин опубликовала на своей официальной странице в Instagram. На них видно, что разрезы на юбке модели доходят до самойталии. Поэтому смело можно предположить, что она была без нижнего белья. Ведьпри таком фасоне оно было бы заметно. Поэтому явно Нгок решила от него отказаться.В качестве аксессуаров девушка выбрала лишь черные туфли на огромной шпильке и серьги.Отметим, что в 2005году Нгок Трин признали самой фотогеничной моделью Вьетнама. Кроме того, у возмутительницыспокойствия есть одноименная линия модной одежды. А на еестраницу в Instagram подписано 2,3 миллиона человек.