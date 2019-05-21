Советская звезда Нина Корниенко рассказала о своих
отношениях с Андреем Мироновым. В студии программы Судьба человека телеканала
Россия 1 артистка побеседовала с шоуменом Борисом Корчевниковым.
Советская звезда Нина Корниенко рассказала о своих
отношениях с Андреем Мироновым. В студии программы "Судьба человека" телеканала
"Россия 1" артистка побеседовала с шоуменом Борисом Корчевниковым.
Нина Корниенко стала знаменита, получив роль Сюзанны в телеспектакле
"Безумный день или Женитьба Фигаро". Артистка играла на одной сцене с Андреем
Мироновым. В студии ток-шоу "Судьба человека" она призналась, что быстро
сдружилась с обаятельным коллегой.
"Я помню, как после спектакля он забегал на вахту и оставлял
мне записочки с пронзенным сердцем и подписью: "Твой Фигаро". Тогда, конечно,
никто не думал, что Миронов станет таким сердцеедом. До поры до времени я
уворачивалась, пока могла", – намекнула Корниенко на роман с артистом.
Спустя время артистка узнала, что Миронов женится на ее однокурснице
Екатерине Градовой. Это новость для Нины стала большой неожиданностью.
"Мы с ней дружили до поры до времени. Она была, конечно,
стильная и красивая. Самого Миронова я не представляла своим мужем. Я бы не
вписалась в его жизнь. Потом Катя мне сказала, что они женятся…" – поведала
звезда ведущему программы .
Шоумен Борис Корчевников продолжил выпытывать правду у
артистки. Нине Корниенко пришлось признаться, что даже после свадьбы она была
близка с Мироновым. По словам знаменитости, Градова очень ревновала, настолько,
что даже провела ночь под ее дверью.
"Думала, что Андрюша у меня дома, хотя в тот
день его там не было. Мы каждый раз вместе выходили на сцену. Это такой
раздражитель, сами понимаете", – рассказала Нина Корниенко в программе