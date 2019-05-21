Советская звезда Нина Корниенко рассказала о своих отношениях с Андреем Мироновым. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артистка побеседовала с шоуменом Борисом Корчевниковым.

Советская звезда Нина Корниенко рассказала о своихотношениях с Андреем Мироновым. В студии программы "Судьба человека" телеканала"Россия 1" артистка побеседовала с шоуменом Борисом Корчевниковым.Нина Корниенко стала знаменита, получив роль Сюзанны в телеспектакле"Безумный день или Женитьба Фигаро". Артистка играла на одной сцене с АндреемМироновым. В студии ток-шоу "Судьба человека" она призналась, что быстросдружилась с обаятельным коллегой."Я помню, как после спектакля он забегал на вахту и оставлялмне записочки с пронзенным сердцем и подписью: "Твой Фигаро". Тогда, конечно,никто не думал, что Миронов станет таким сердцеедом. До поры до времени яуворачивалась, пока могла", – намекнула Корниенко на роман с артистом.Спустя время артистка узнала, что Миронов женится на ее однокурсницеЕкатерине Градовой. Это новость для Нины стала большой неожиданностью."Мы с ней дружили до поры до времени. Она была, конечно,стильная и красивая. Самого Миронова я не представляла своим мужем. Я бы невписалась в его жизнь. Потом Катя мне сказала, что они женятся…" – поведалазвезда ведущему программы .Шоумен Борис Корчевников продолжил выпытывать правду уартистки. Нине Корниенко пришлось признаться, что даже после свадьбы она былаблизка с Мироновым. По словам знаменитости, Градова очень ревновала, настолько,что даже провела ночь под ее дверью."Думала, что Андрюша у меня дома, хотя в тотдень его там не было. Мы каждый раз вместе выходили на сцену. Это такойраздражитель, сами понимаете", – рассказала Нина Корниенко в программе