Спуск на воду нового корабля противоминной обороны Владимир Емельянов запланирован на 30 мая. Торжественная церемония пройдет в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Спуск на воду нового корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов" запланирован на 30 мая. Торжественная церемония пройдет в Санкт-Петербурге на "Средне-Невском судостроительном заводе", сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Всего отечественный флот собирается купить 40 подобных тральщиков. На данный момент в ВМФ России уже служат "Александр Обухов" и "Иван Антонов". Они зарекомендовали себя как надежные, современные и эффективные корабли противоминной обороны."Владимир Емельянов" – представитель проекта 12700. Это крупнейшие в мире корабли со стеклопластиковым корпусом. Подобный материал используется для того, чтобы на тральщик не реагировали морские мины с магнитными детонаторами. Кроме того, все металлические детали корабля специально размагничены.Водоизмещение "Владимира Емельянова" – 890 тонн, длина – 61 метр, экипаж – около 40 человек. Основное вооружение тральщика – электроника, предназначенная для поиска мин. Плюс, корабль оснащен облегченной, размагниченной 6-ствольной 30-миллиметровой пушкой. Она нужна для уничтожения опасных объектов.