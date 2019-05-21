Лидер крымско-татарской организации Къырым бирлиги (Единство Крыма) и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев призвал посольство Украины в США извиниться за фотографию, где депортация польских евреев выдана за депортацию крымских татар 1944 года.

Лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев призвал посольство Украины в США извиниться за фотографию, где депортация польских евреев выдана за депортацию крымских татар 1944 года, передает РИА Новости.18 мая отмечался день памяти жертв депортации крымских татар​​​. В 1941-1944 годах из Крыма были выселены более 277 тысяч человек — семьи крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев.Украинское посольство сделало к этой дате публикацию, проиллюстрировав депортацию крымских татар снимком депортации евреев из польского гетто.Ниметуллаев просит посольство Украины в США впредь быть более компетентными в вопросах истории и не допускать более столь опрометчивых исторических ошибок.