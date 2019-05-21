Вчера под Оренбургом в районе поселка Жилгородок легковой автомобиль сбил пенсионерку, прогуливавшуюся посреди дороги с собакой. Женщину увезли в больницу в сознании, о ее состоянии не сообщается.

Вчера под Оренбургом легковой автомобиль сбил пенсионерку, прогуливавшуюся посреди дороги с собакой.Инцидент произошел в минувший понедельник, 20 мая, в районе поселка Жилгородок. Очевидцы сообщают, что за мгновение до аварии собака выбежала на левую полосу перед автомобилем.Машина резко затормозила, и водитель следующего автомобиля, рефлекторно пытаясь избежать столкновения, выкрутил руль влево и задел пенсионерку, стоявшую около отбойника."Один тормозит в левом ряду, второй не соблюдает дистанцию, третья гуляет с собакой там, где их не должно быть, место проклято что ли?" — прокомментировали аварию пользователи социальной сети.Женщину, по информации издания "ПроОрен", увезли в больницу в сознании, однако подробности о ее состоянии не сообщаются.