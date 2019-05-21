Правоохранители установили причастность злоумышленника к 4 преступлениям

Правоохранители установили причастность злоумышленника к 4 преступлениямВладимирца подозревают в серии краж, совершённых с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В течение нескольких месяцев мужчина, пользуясь отсутствием хозяев, проникал в дачные дома и квартиры во Владимире, откуда воровал одежду, еду и строительные материалы. Правоохранители установили причастность злоумышленника к 4 преступлениям.В аналогичном деянии подозревают и жителя Карабаново. Его задержали после поступившего в полицию сообщения о краже детского велосипеда, снегоката и металлической посуды с частной территории. Подозреваемый успел продать похищенное.Расследование уголовных дел продолжается.