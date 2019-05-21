Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД Газели. Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.

Многокилометровая пробка образовалась из-за загоревшейся на МКАД "Газели". Очевидец снял на видео объятый пламенем фургон.Инцидент произошел во вторник днем на 63-м километре Московской кольцевой автодороги. На кадрах видно, что пожар начался с моторного отсека и быстро охватил всю кабину. Судя по открытой двери, водитель успел покинуть салон.Горящая "Газель" перекрыла две из шести полос, на месте тут же возник затор, вскоре растянувшийся на несколько километров.Информации о пострадавших не поступало.