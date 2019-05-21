Его личность пока не установлена
Его личность пока не установлена
В Вязниковском районе произошел пожар, который закончился трагедией. Ранним утром 21 мая на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании жилого 2-квартирного дома в деревне Сергиевы Горки.
За 15 минут пожар удалось ликвидировать. Сгорела внутренняя отделка и имущество на площади 60 квадратных метров. На месте пожара обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается.
В ликвидации последствий пожара участвовали 9 человек и 4 единицы техники.