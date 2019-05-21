Злоумышленники, взломав замок, похитили из контейнера, арендованного собственником вышеуказанного товара, коробки с бельем, общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 32-летнего приезжего по подозрению в краже со склада.В дежурную часть ОМВД России по району Марьино поступил материал проверки по заявлению гражданина о краже товара со склада, расположенного на улице Перерва. Установлено, что неизвестные, взломав замок, похитили из контейнера, арендованного собственником вышеуказанного товара, коробки с бельем, общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали подозреваемого на Тихорецком бульваре.Похищенное злоумышленник успел сбыть.Следователем ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время ведется розыск возможных соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18