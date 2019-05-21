Американские ученые провели масштабное исследование. Им удалось выяснить, как существенно снизить риск заболевания циррозом или раком печени.

Американские ученые провели масштабное исследование. Им удалось выяснить, как существенно снизить риск заболевания циррозом или раком печени.Трэйси Саймон, доктор медицинских наук, ведущий исследователь и преподаватель медицины Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне со своей командой на протяжении долгого времени наблюдали за 48 748 мужчинами и 68 449 женщинами. У всех них изначально не было проблем с печенью.Параллельно с наблюдением доктор изучала их физическую активность с 1986 по 2012 годы. В ходе эксперимента обнаружилось, что огромное влияние оказывают физические нагрузки.В США такое внимание этому вопросу уделили в связи с ожиданием повышенной смертности из-за этого недуга. Ожидается, что к 2030 году показатели увеличатся втрое."Преимущество физических упражнений не является новой концепцией, но их влияние на смертность от цирроза и рака печени еще не изучалось в полном масштабе", – прокомментировал Трэйси Саймон.Комбинирование ходьбы и силовых тренировок максимально снижает риск смерти от цирроза. Стоит отметить, если вместо обычной практиковать быструю ходьбу, то угроза заболевания упадет еще на 73%.