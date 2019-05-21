Американские обувные ретейлеры просят не повышать тарифы на импорт продукции из Китая. Более 150 компаний, в том числе такие гиганты, как Найк и Адидас, написали письмо президенту США Дональду Трампу.

Американские обувные ретейлеры просят не повышать тарифы на импорт продукции из Китая. Более 150 компаний, в том числе такие гиганты, как "Найк" и "Адидас", написали письмо президенту США Дональду Трампу.Они оценили потери потребителей от введения новых пошлин в семь миллиардов долларов ежегодно. При этом основной груз 25-процентных тарифов ляжет на плечи простых американцев. Так, некоторым семьям придётся переплачивать до ста процентов от стоимости новой обувки.Ранее президент США обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью 200 млрд долларов. Президент США также пригрозил увеличить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью 300 млрд долларов, передает телеканал "Россия 24".