Юбилей сегодня отмечает народный артист России Глеб Панфилов. Его фильмы В огне брода нет, Начало, Васса, Романовы. Венценосная семья вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. 85-й день рождения мастер встречает на съемочной площадке вместе со своей музой и главной актрисой в жизни - Инной Чуриковой.
Юбилей сегодня отмечает народный артист России Глеб Панфилов. Его фильмы "В огне брода нет", "Начало", "Васса", "Романовы. Венценосная семья" вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В режиссерскую профессию он пришел с заводской проходной. В Свердловске еще в 50-е годы открыл любительскую киностудию, где и создал свои первые картины. 85-й день рождения мастер встречает на съемочной площадке вместе со своей музой и главной актрисой в жизни — Инной Чуриковой.
Все актеры замечают за ним это странное сочетание: деликатность и решительность. В первую очередь это видит, конечно, его жена, его муза...
"Он мне протянул руку, и я должна была крепко-крепко сжать ее… Что я и сделала", — делится воспоминаниями народная артистка СССР Инна Чурикова.
"В огне брода нет" (1967 год) — дипломный фильм Глеба Панфилова и кинодебют Инны Чуриковой. Одна из известных сцен оттуда содержит такой диалог:
— А я ведь тоже баба!
— Ну какая ты баба?
— Баба я!
— Девка ты у нас, девка.
— Баба!
История Панфилова и Чуриковой вскоре ляжет в основу фильма "Начало" (1970 год). В кинокартине есть сцена, где герои мелодично напевают "ла-ла-ла". Сам Глеб Панфилов отвечает по этому поводу:
— "Ла-ла-ла" — это что?
— Придумано на съемке!
— То есть слов и не было?
— Нет! Мы их не знали.
Знакомство режиссера и актрисы они же сами иронично пропишут в судьбе Паши Строгановой, игравшей в детском театре. Почти так и было.
"Я немедленно туда снарядил Геннадия Александровича Беглова, того самого, который в фильме "Начало" держит картинку с тремя богатырями. Там его фамилия Одиноков", — рассказывает режиссер.
Сцена из фильма "Начало":
— Одиноков!
— Я здесь.
— Картинку быстро.
— Картинку принесите! Ну принесет кто-нибудь картинку, наконец, тоже мне тут, понимаешь еще, боже мой!
"Вот он вошел, второй режиссер, принес мне сценарий", — вспоминает Инна Чурикова.
— Здравствуйте! Вы Паша?
— А вы кто?
— А я режиссер. Давайте знакомиться. Хотите сниматься в кино?
—.Бабой Ягой?
— Нет, не Бабой Ягой.
— Хочу. А что?
"Она — те самые глазки, которые я увидел, которые меня поразили, которые я искал!", — вспоминает об Инне Чуриковой Глеб Панфилов.
Потом будут "Тема", "Прошу слова", "Валентина", "Васса" и многосерийный "В круге первом", фильм, где читает авторский текст сам Александр Солженицын. Сегодня — новая высота: "Один день Ивана Денисовича". В толпе политзаключенных — Филипп Янковский, у него главная роль. Повесть об одном дне в лагере, после согласия вдовы писателя, переложена на язык кино.
"Это, пожалуй, самая трудная для меня картина. Больше всего Александр Исаевич не любил, когда дописывают за него. Понимаете? Деликатный момент", — делится Глеб Панфилов.
С той самой деликатностью и решительностью он закончил съемки. Скоро монтаж и выход нового фильма Глеба Панфилова.