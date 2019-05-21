Юбилей сегодня отмечает народный артист России Глеб Панфилов. Его фильмы В огне брода нет, Начало, Васса, Романовы. Венценосная семья вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. 85-й день рождения мастер встречает на съемочной площадке вместе со своей музой и главной актрисой в жизни - Инной Чуриковой.

Юбилей сегодня отмечает народный артист России Глеб Панфилов. Его фильмы "В огне брода нет", "Начало", "Васса", "Романовы. Венценосная семья" вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В режиссерскую профессию он пришел с заводской проходной. В Свердловске еще в 50-е годы открыл любительскую киностудию, где и создал свои первые картины. 85-й день рождения мастер встречает на съемочной площадке вместе со своей музой и главной актрисой в жизни — Инной Чуриковой.Все актеры замечают за ним это странное сочетание: деликатность и решительность. В первую очередь это видит, конечно, его жена, его муза..."Он мне протянул руку, и я должна была крепко-крепко сжать ее… Что я и сделала", — делится воспоминаниями народная артистка СССР Инна Чурикова."В огне брода нет" (1967 год) — дипломный фильм Глеба Панфилова и кинодебют Инны Чуриковой. Одна из известных сцен оттуда содержит такой диалог:— А я ведь тоже баба!— Ну какая ты баба?— Баба я!— Девка ты у нас, девка.— Баба!История Панфилова и Чуриковой вскоре ляжет в основу фильма "Начало" (1970 год). В кинокартине есть сцена, где герои мелодично напевают "ла-ла-ла". Сам Глеб Панфилов отвечает по этому поводу:— "Ла-ла-ла" — это что?— Придумано на съемке!— То есть слов и не было?— Нет! Мы их не знали.Знакомство режиссера и актрисы они же сами иронично пропишут в судьбе Паши Строгановой, игравшей в детском театре. Почти так и было."Я немедленно туда снарядил Геннадия Александровича Беглова, того самого, который в фильме "Начало" держит картинку с тремя богатырями. Там его фамилия Одиноков", — рассказывает режиссер.Сцена из фильма "Начало":— Одиноков!— Я здесь.— Картинку быстро.— Картинку принесите! Ну принесет кто-нибудь картинку, наконец, тоже мне тут, понимаешь еще, боже мой!"Вот он вошел, второй режиссер, принес мне сценарий", — вспоминает Инна Чурикова.— Здравствуйте! Вы Паша?— А вы кто?— А я режиссер. Давайте знакомиться. Хотите сниматься в кино?—.Бабой Ягой?— Нет, не Бабой Ягой.— Хочу. А что?"Она — те самые глазки, которые я увидел, которые меня поразили, которые я искал!", — вспоминает об Инне Чуриковой Глеб Панфилов.Потом будут "Тема", "Прошу слова", "Валентина", "Васса" и многосерийный "В круге первом", фильм, где читает авторский текст сам Александр Солженицын. Сегодня — новая высота: "Один день Ивана Денисовича". В толпе политзаключенных — Филипп Янковский, у него главная роль. Повесть об одном дне в лагере, после согласия вдовы писателя, переложена на язык кино."Это, пожалуй, самая трудная для меня картина. Больше всего Александр Исаевич не любил, когда дописывают за него. Понимаете? Деликатный момент", — делится Глеб Панфилов.С той самой деликатностью и решительностью он закончил съемки. Скоро монтаж и выход нового фильма Глеба Панфилова.