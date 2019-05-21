37-летняя модель Наталья Водянова выложила несколько новых фото на своей странице в Instagram. Она показала фанатам свой образ, выбранный специально для Каннского кинофестиваля.

37-летняя модель Наталья Водянова выложила несколько новых фото на своей странице в Instagram. Она показала фанатам свой образ, выбранный специально для Каннского кинофестиваля.Супермодель в очередной раз сразила поклонников своим нарядом. Для выхода на ковровую дорожку девушка выбрала полупрозрачное кружевном платье пудрового цвета от Versace. А дополнила образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.Напомним, Наталья – многодетная мама. У нее 5 детей, 4 сына и дочка. Фанаты не перестают удивляться, как после стольких родов можно оставаться в такой чудесной форме. "Красавица! А какое оригинальное платье. Кто скажет, что у этой девочки столько детей?", – недоумевает поклонница. "Платье космически красивое, и Вы в нем как Вселенная", – восторгается обожательница."Наталья, восхищаюсь вами, ну невероятная, инопланетная в лучшем смысле слова, красота", – написала подписчица.Мужчины и женщины наперебой оставляли комплименты под снимком супермодели. Они восторгались и ее амплуа, и фигурой, и молодостью. Многие отметили, что "Нижегородская Золушка" – одна такая на всем белом свете. Ведь в ней совмещены и неземная красота, и добрая душа. А это настоящая редкость.