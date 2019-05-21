Модель Наталья Водянова выложила несколько новых фото в Instagram. Она продемонстрировала образ, выбранный для Каннского кинофестиваля.

Модель Наталья Водянова выложила несколько новых фото в Instagram. Она продемонстрировала образ, выбранный для Каннского кинофестиваля.Супермодель в очередной раз сразила поклонников своим нарядом. Для выхода на ковровую дорожку она выбрала полупрозрачное кружевное платье пудрового цвета от Versace и дополнила образ увесистыми украшениями Chopard.Напомним, что 37-летняя Наталья – многодетная мать, у нее пятеро отпрысков. Фанаты не перестают удивляться, как после стольких родов можно оставаться в такой чудесной форме."Красавица! А какое оригинальное платье! Кто скажет, что у этой девочки столько детей?" – недоумевает поклонница. "Платье космически красивое, и Вы в нем как Вселенная", – восторгается обожательница."Наталья, восхищаюсь Вами! Невероятная, инопланетная в лучшем смысле слова! Красота", – отметила подписчица.Мужчины и женщины наперебой одаривали Водянову комплиментами. Они восторгались и ее амплуа, и фигурой, и молодостью. Многие уверены: Нижегородская Золушка – одна такая на всем белом свете, ведь в ней совмещены и неземная красота, и добрая душа. А это настоящая редкость.