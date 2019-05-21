В Судьбе человека Нина Корниенко, вспоминая отношения с Андреем Мироновым, признается: она всегда понимала, что это - не о супружестве. Однако вместе они играли на сцене вплоть до рокового вечера в Риге, когда Миронова не стало. Рассказывает актриса и о том, как аллергия помогла ей найти мужа.

В "Судьбе человека" легендарная актриса Нина Корниенко вспоминает отношения с Андреем Мироновым, цитируя слова Пушкина: "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань".Причем, под ланью, иронично замечает актриса, в данном случае она имеет в виду не себя.Борису Корчевникову актриса рассказала о том, как в пять лет она и ее сестры остались без матери, а мачеха, которую привел в дом отец, была крайне строга. И лишь киноклуб в родном в Соликамске спасал ее тогда.Затем была театральная студия в Перми и поездка в Москву, где Нина тут же поступила в школу-студию МХАТ, а после ее окончания была принята в знаменитый Театра Сатиры.И здесь ее тоже ждала удача: Валентин Плучек собирался ставить спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро", и по рекомендации Валентина Гафта взял Корниенко на роль Сюзанны.Так ее первым партнером по сцене стал Андрей Миронов, игравший в этом легендарном спектакле Фигаро.Корниенко признается: с Андреем Мироновым они были влюблены друг в друга, он романтично ухаживал за Ниной, но актриса понимала, что их супружеский союз невозможен.Однако когда ее подруга и коллега Екатерина Градова, знавшая о романе Нины с Андреем, объявила о том, что они с Мироновым женятся, для Корниенко это было сюрпризом.Тогда же была поставлена точка в личных отношениях Корниенко и Миронова.Свое женское счастье Нина обрела с телеоператором Львом Стрельциным. Познакомились они во время съемок фильма-спектакля "Проснись и пой", но ухаживать за Ниной ему пришлось очень долго.Переломным, признается актриса, стал момент, когда у нее случился сильнейший приступ аллергии.После этого Нина поняла, что будет чувствовать себя с этим человеком надежно защищенной, и согласилась выйти за Льва замуж.В их союзе родилась дочка Саша, и вместе они прожили 30 лет – вплоть до ухода Льва Стрельцина из жизни в 2015 году.А с Андреем Мироновым после завершения личных отношений они продолжали работать практически каждый вечер.Вместе они были на сцене и в тот роковой день в Риге, когда во время спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Андрею Миронову стало плохо, и он внезапно ушел из жизни.Как вспоминает Корниенко тот страшный день? Почему верила, что все должно обязательно закончиться хорошо, и Миронов не может умереть вот так, внезапно?Зачем Екатерина Градова ночевала у нее под дверью? Как Корниенко вспоминает съемки картины "Место встречи изменить нельзя"? Какими были ее отношения с легендарным режиссером Валентином Плучеком? И как спасал ее от жесткого приступа аллергии будущий муж?О своей жизни Нина Корниенко рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".