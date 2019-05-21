Лариса Вербицкая считается эталоном телеведущей: всегда элегантная, сдержанная, непринужденная. Сложно представить, что ей пришлось отстаивать свои права в борьбе с коллегой-хамом.
Лариса Вербицкая считается эталоном телеведущей: всегда элегантная, сдержанная, непринужденная. Сложно представить, что ей пришлось отстаивать свои права в борьбе с коллегой-хамом.
Лариса Вербицкая дала откровенное интервью. Она рассказала о работе на телевидении, о внутренней жизни сотрудников. "На телевидении интриг не избежать. Но я старалась не погружаться в них. Некогда было. Считаю, интриги от безделья – когда нечем заняться..." – высказала свое мнение Лариса Вербицкая.
Однако однажды она стала невольной участницей конфликта. Ее соведущим стал крайне несдержанный коллега. "Он со всеми разговаривал свысока, был неуважителен, хамил. Управы на него не было. У него была громкая фамилия, как у одного из членов политбюро (дело было во времена СССР). И все его сторонились и побаивались: вдруг родственнику нажалуется..." – начала свой рассказ телеведущая.
После работы с коллегой Лариса Вербицкая приходила домой в слезах и жаловалась мужу, что "этот хам не дает мне жить и нормально работать". В итоге, супруг посоветовал ей серьезно поговорить с ненавистным коллегой. причем в жесткой и даже грубой форме. Та вначале отказалась, сославшись на язык, который "не повернется", но потом все же набралась решимости.
"После очередной порции хамства нависла над ним, высказала все, что о нем думаю, и пообещала, что, если не прекратит издеваться, ноги ему оторву. Он сначала впал в ступор, а потом заорал: "Ты пожалеешь о своих словах!" И настрочил кляузу начальству", – цитирует Ларису Вербицкую . Реакция не замедлила последовать – ее вызвали к начальству.
"Говорят, вы угрожали коллеге – это правда?" – спросил мой теленачальник. Он почти улыбался: не мог поверить, что хрупкая девушка способна произнести такие "страшные" слова, как ему донесли. Я ответила: "Конечно, неправда! Я сказала еще хуже!" – поведала телеведущая. В итоге, историю замяли, переведя в шутку, которую друг другу телевизионщики рассказывали. А того мужчину и вовсе вскоре уволили.