Лариса Вербицкая считается эталоном телеведущей: всегда элегантная, сдержанная, непринужденная. Сложно представить, что ей пришлось отстаивать свои права в борьбе с коллегой-хамом.

Лариса Вербицкая считается эталоном телеведущей: всегда элегантная, сдержанная, непринужденная. Сложно представить, что ей пришлось отстаивать свои права в борьбе с коллегой-хамом.Лариса Вербицкая дала откровенное интервью. Она рассказала о работе на телевидении, о внутренней жизни сотрудников. "На телевидении интриг не избежать. Но я старалась не погружаться в них. Некогда было. Считаю, интриги от безделья – когда нечем заняться..." – высказала свое мнение Лариса Вербицкая.Однако однажды она стала невольной участницей конфликта. Ее соведущим стал крайне несдержанный коллега. "Он со всеми разговаривал свысока, был неуважителен, хамил. Управы на него не было. У него была громкая фамилия, как у одного из членов политбюро (дело было во времена СССР). И все его сторонились и побаивались: вдруг родственнику нажалуется..." – начала свой рассказ телеведущая.После работы с коллегой Лариса Вербицкая приходила домой в слезах и жаловалась мужу, что "этот хам не дает мне жить и нормально работать". В итоге, супруг посоветовал ей серьезно поговорить с ненавистным коллегой. причем в жесткой и даже грубой форме. Та вначале отказалась, сославшись на язык, который "не повернется", но потом все же набралась решимости."После очередной порции хамства нависла над ним, высказала все, что о нем думаю, и пообещала, что, если не прекратит издеваться, ноги ему оторву. Он сначала впал в ступор, а потом заорал: "Ты пожалеешь о своих словах!" И настрочил кляузу начальству", – цитирует Ларису Вербицкую . Реакция не замедлила последовать – ее вызвали к начальству."Говорят, вы угрожали коллеге – это правда?" – спросил мой теленачальник. Он почти улыбался: не мог поверить, что хрупкая девушка способна произнести такие "страшные" слова, как ему донесли. Я ответила: "Конечно, неправда! Я сказала еще хуже!" – поведала телеведущая. В итоге, историю замяли, переведя в шутку, которую друг другу телевизионщики рассказывали. А того мужчину и вовсе вскоре уволили.