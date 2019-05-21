Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.

Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.Всерьез заняться Петром Порошенко пообещал экс-руководительадминистрации Виктора Януковича Андрей Портнов. После государственногопереворота зимой 2014 года он уехал с Украины и жил в Европе, но за несколькодней до инаугурации Владимира Зеленского вернулся в Незалежную, передает .Мстить бывшему президенту Портнов не намерен. При этом он анонсировал проведение независимого расследованиядеяний Порошенко и его соратников, чтобы арестовать их и привлечь к уголовной ответственности. "Ключевыми вопросами будут анализ,систематизация и процессуальное оформление, обращение в правоохранительныеорганы и суды по вопросам, связанным с мародерством, хищением в армии и темивопросами, которые имеют максимальное доверие и интерес у украинскогосоциума", – сказалэкс-руководитель администрации Януковичав эфире телеканала "НАШ".По словам Портнова, пока украинские солдаты гибли вДонбассе, и его люди выводили деньги в офшоры. "Отмывалденьги, не платил налоги, на которые могли купить военную технику и амунициюдля украинских солдат", – подчеркнул он. Портнов заверил: егокоманда юристов сделает все возможное, чтобы бывший глава государства и его окружениеникогда не смогли влиять на политику страны.Желающих посадить Порошенко за решетку на Украине достаточно. Один из эпизодов, по которому экс-президент может угодить втюрьму, связан с Майданом 2014 года, пишет .В начале мая Порошенко был вызван на допрос вГенпрокуратуру, но не явился. До этого он также игнорировал вызовы. В ведомстве не исключают, что доставить бывшего лидера Незалежной набеседу со следователями придется силой.Не исключено, что видеть Порошенко в местах не стольотдаленных хочет и новый президент. Во всяком случае,ему настоятельно советуют упрятать предшественника куда подальше.В противном случае, предупреждает экс-заместительгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, Петр попытается сколотить коалицию вВерховной раде, чтобы ограничить власть Владимира Зеленского. Чиновник уверен: арестоватьнеобходимо не только бывшего президента, но и лояльных ему силовиков.