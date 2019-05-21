Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.
Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.
Всерьез заняться Петром Порошенко пообещал экс-руководитель
администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. После государственного
переворота зимой 2014 года он уехал с Украины и жил в Европе, но за несколько
дней до инаугурации Владимира Зеленского вернулся в Незалежную, передает .
Мстить бывшему президенту Портнов не намерен. При этом он анонсировал проведение независимого расследования
деяний Порошенко и его соратников, чтобы арестовать их и привлечь к уголовной ответственности. "Ключевыми вопросами будут анализ,
систематизация и процессуальное оформление, обращение в правоохранительные
органы и суды по вопросам, связанным с мародерством, хищением в армии и теми
вопросами, которые имеют максимальное доверие и интерес у украинского
социума", – сказал
экс-руководитель администрации Януковича
в эфире телеканала "НАШ".
По словам Портнова, пока украинские солдаты гибли в
Донбассе, и его люди выводили деньги в офшоры. "Отмывал
деньги, не платил налоги, на которые могли купить военную технику и амуницию
для украинских солдат", – подчеркнул он. Портнов заверил: его
команда юристов сделает все возможное, чтобы бывший глава государства и его окружение
никогда не смогли влиять на политику страны.
Желающих посадить Порошенко за решетку на Украине достаточно. Один из эпизодов, по которому экс-президент может угодить в
тюрьму, связан с Майданом 2014 года, пишет .
В начале мая Порошенко был вызван на допрос в
Генпрокуратуру, но не явился. До этого он также игнорировал вызовы. В ведомстве не исключают, что доставить бывшего лидера Незалежной на
беседу со следователями придется силой.
Не исключено, что видеть Порошенко в местах не столь
отдаленных хочет и новый президент. Во всяком случае,
ему настоятельно советуют упрятать предшественника куда подальше.
В противном случае, предупреждает экс-заместитель
генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, Петр попытается сколотить коалицию в
Верховной раде, чтобы ограничить власть Владимира Зеленского. Чиновник уверен: арестовать
необходимо не только бывшего президента, но и лояльных ему силовиков.