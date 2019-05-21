Яна Рудковская вызвала неудовольствие подписчиков
фотографией накрытого к завтраку стола. Пользователи не могут понять, кому
адресована эта демонстрация роскоши.
Яна Рудковская вызвала неудовольствие подписчиков
фотографией накрытого к завтраку стола. Пользователи не могут понять, кому
адресована эта демонстрация роскоши.
решила похвастаться пионами, которые расцвели
в ее саду. А заодно показала подписчикам стол, накрытый к скромному завтраку:
на дорогой посуде красовались фаршированный перец и огромные горки с пирожными.
"Ну вот и наши пионы пошли и украсили мой завтрак с
любимыми. У кого пионы любимые Цветы , как у меня ?)", – подписала
фотографию продюсер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Большинство поклонников Яны Рудковской зашлись в экстазе -
они наперебой начали признаваться, что так же, как супруга Евгения Плющенко,
обожают эти цветы. Однако некоторых попытка продюсера отвлечь внимание букетом
не обманула. Критики отметили, что Рудковская увлеклась демонстрацией роскоши.
"Много у вас ненужных фото роскоши. Для кого...",
"Да согласен. Одни понты", – прокомментировали снимок злопыхатели.
Кое-кто решил, что еда на столе – макеты, которые продюсер постоянно выставляет
на фотографиях.
Некоторым не понравилось дизайнерское решение .
"Опять эти горки из печенья, а украсить чем-то другим фантазии не хватает?
Все одно и тоже. Скукота.", "Слишком вычурно. И аппетита не
прибавляет", – высказались подписчики.
Один из комментаторов сравнил с Золушкой или
Алисой, попавшей в Страну Чудес. "Вам не надоело ерунду выкладывать?
Как-то не возрасту и статусу", – пишет пользователь. По его мнению, Рудковская
попала в необычное для себя Зазеркалье – и теперь не может поверить своей
удаче.