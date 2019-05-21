Яна Рудковская вызвала неудовольствие подписчиков фотографией накрытого к завтраку стола. Пользователи не могут понять, кому адресована эта демонстрация роскоши.

Яна Рудковская вызвала неудовольствие подписчиковфотографией накрытого к завтраку стола. Пользователи не могут понять, комуадресована эта демонстрация роскоши.решила похвастаться пионами, которые расцвелив ее саду. А заодно показала подписчикам стол, накрытый к скромному завтраку:на дорогой посуде красовались фаршированный перец и огромные горки с пирожными."Ну вот и наши пионы пошли и украсили мой завтрак слюбимыми. У кого пионы любимые Цветы , как у меня ?)", – подписалафотографию продюсер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Большинство поклонников Яны Рудковской зашлись в экстазе -они наперебой начали признаваться, что так же, как супруга Евгения Плющенко,обожают эти цветы. Однако некоторых попытка продюсера отвлечь внимание букетомне обманула. Критики отметили, что Рудковская увлеклась демонстрацией роскоши."Много у вас ненужных фото роскоши. Для кого...","Да согласен. Одни понты", – прокомментировали снимок злопыхатели.Кое-кто решил, что еда на столе – макеты, которые продюсер постоянно выставляетна фотографиях.Некоторым не понравилось дизайнерское решение ."Опять эти горки из печенья, а украсить чем-то другим фантазии не хватает?Все одно и тоже. Скукота.", "Слишком вычурно. И аппетита неприбавляет", – высказались подписчики.Один из комментаторов сравнил с Золушкой илиАлисой, попавшей в Страну Чудес. "Вам не надоело ерунду выкладывать?Как-то не возрасту и статусу", – пишет пользователь. По его мнению, Рудковскаяпопала в необычное для себя Зазеркалье – и теперь не может поверить своейудаче.