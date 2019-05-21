Читатели Дни.ру обратили внимание на старый, опубликованный еще в июле 2015 года, снимок знаменитого телеведущего Дмитрия Киселева. Их, судя по всему, смутил непривычный внешний вид журналиста – вместо строгого костюма он предстал перед зрителями в одних лишь купальных шортах.

Читатели "Дни.ру" обратили внимание на старый, опубликованный еще в июле 2015 года, снимок знаменитого телеведущего Дмитрия Киселева. Их, судя по всему, смутил непривычный внешний вид журналиста – вместо строгого костюма он предстал перед зрителями в одних лишь купальных шортах.Человек часто становится заложником собственного образа. Особенно эта проблема актуальна для тех, кого люди видят через экраны своих телевизоров.Так, для большинства россиян Дмитрий Киселев – это ведущий, который подкрепляет изящность изложения своих мыслей со вкусом подобранным костюмом. И лишь в уникальные моменты журналист позволяет себе пошутить и показаться в кадре в молодежной одежде, зачитывая рэп. Но никто, кажется, не мог ожидать, что Киселев покажется почти голым, в одних лишь плавательных шортах.Примечательно, что этот снимок был опубликован на странице ведущего еще в 2015 году. Однако и спустя четыре года фото, судя по всему, продолжает будоражить умы россиян. По крайней мере именно о нем первым делом поспешила сообщить на читательница "Дни.ру", после того, как обнаружила аккаунт Дмитрия Киселева в Instagram."Ребята это фейки или нет ? Что уже и такие люди фотки в трусах постят ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась она с вопросом к публике. Все вопросы, однако, сняла пометка о том, где был сделан снимок. Поняв, что обнажился Дмитрий Киселев в Крыму, народ успокоился. Пускай, дескать, щеголяет неприкрытым торсом, но на российской земле, рассудили комментаторы.Примечательно, что не только аудитория "Дни.ру" с удивлением открывает для себя фотографии Дмитрия Киселева. Под снимком, опубликованном еще в 2015 году, до сих пор ведется активная переписка. Судя по эмоциональной окрашенности, обилию нецензурной брани и проклятий в адрес ведущего, больше всего внимания ему уделяют на Украине.