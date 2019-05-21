Крупное ДТП на Крымском мосту, в результате которого пострадали 14 человек и возникла угроза взрыва – именно таким оказался сценарий масштабных совместных учений спасателей и правоохранителей. Глава регионального управления МЧС Александр Еремеев отметил, что в период курортного сезона на автомобильной переправе через Керченский пролив не исключены ДТП.

Крупное ДТП на Крымском мосту, в результате которого пострадали 14 человек и возникла угроза взрыва – именно таким оказался сценарий масштабных совместных учений спасателей и правоохранителей. Глава регионального управления МЧС Александр Еремеев отметил, что в период курортного сезона на автомобильной переправе через Керченский пролив не исключены ДТП.Согласно легенде учений, события на Крымском мосту развивались по максимально неблагополучному сценарию – автобус с пассажирами столкнулся с топливозоправщиком и "Волгой". В результате такого ДТП якобы пострадали 14 человек – четверо оказались зажаты в легковушке с травмами средней степени тяжести, а людям в автобусе грозила опасность из-за возможного взрыва.Получив сигнал тревоги и вводные данные крымские спасатели прибыли на место в течение нескольких минут. Они высвободили всех пострадавших и оказали им помощь, после чего приступили к тушению условного пожара, возникшего из-за розлива топлива. Участие в учениях приняли сотрудники Краснодарского и Крымского управлений МЧС, крымского МВД, бригады скорой помощи и сотрудники Центра управлением производством Крымского моста."В период курортного сезона поток транспорта на Крымском мосту значительно увеличится. Не исключены аварии. Поэтому заблаговременное совершенствование навыков и проверка готовности оперативно реагировать на возможные чрезвычайные дорожные происшествия – основная задача", – цитирует пресс-служба начальника главного управления МЧС по Республике Крым Александра Еремеева.Отметим, стал своеобразным бельмом на глазу украинских СМИ. Сперва многочисленные эксперты утверждали, что создать такое инженерное сооружение и вовсе невозможно, затем предсказывали ему недостаток финансирование и срыв сроков сдачи, однако все их "предсказания" раз за разом опровергала сама жизнь.Теперь журналисты на Украине пристально следят за всем, что происходит на , активно раздувая до масштабов глобального ЧП любой, даже самый незначительный инцидент. Порой поводы для пугающих новостей им приходится откровенно выдумывать – тогда в СМИ появляется информация о "проседании балок", "разрушении дорожного полотна" и других проблемах, якобы угрожающих переправе через Керченский пролив.