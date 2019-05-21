Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения трогательно поздравила его с днем рождения. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram уникальные архивные фотографии.

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения трогательно поздравила его с днем рождения. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram уникальные архивные фотографии."Мы всегда были и будем рядом! Мой самый близкий человек, мой лучший друг! С Днем Рождения, Папа! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к своему отцу Ксения Шойгу. Поздравление она сопроводила роликом, на котором зритель может увидеть уникальные детские кадры с будущим Министром обороны России.Фото Сергея Шойгу сменяются под песню Леонида Дербенева из кинофльма "Возьмите нас с собой, туристы" "А ты пиши мне". Завершается слайд-шоу кадрами на которых отец Ксении уже в качестве Министра обороны принимает Парад Победы в Москве. 21 мая Сергею Шойгу исполнилось 64 года.