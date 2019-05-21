Теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением. Он намерен взять реванш у дерзкого комика и вырвать из-под него кресло главы государства. О своих планах бывший лидер Незалежной рассказал немецким журналистам.

Теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением. Он намерен взять реванш у дерзкого комика и вырвать из-под него кресло главы государства. О своих планах бывший лидер Незалежной рассказал немецким журналистам.Поражение от человека, не имеющего политического опыта,Порошенко воспринял болезненно. Даже несмотря на низкие рейтинги, он до концанадеялся, что ему удастся сохранить за собой президентское кресло.Еще до президентских выборов было популярно мнение, чтоПорошенко может сбежать за границу. По всей видимости, перебираться на новоеместо жительства прежний президент не собирается.Зеленскому Порошенко дал пять лет – один президентский срок.В 2024 году, заявил бывший лидер Незалежной в интервью влиятельному изданию DieWelt, он намерен участвовать в очередных президентских выборах.Свое решение он объяснил желанием "предотвратить потерютого, чего мы достигли, как мы это сделали сто лет назад".пообещал остаться в политике и в случае надобности помочь новому президентусоветом.При этом еще до второго тура выборов, говоря о своемполитическом будущем, он говорил о намерении принять участие в выборах вЕвропарламент. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органастало бы самым счастливым моментом в его жизни, уверял Порошенко.Но мечты о Европарламенте оказались недолгими. Новые планыраскрыл его соратник, депутат Верховной рады Антон Геращенко. По егословам, после ухода с президентского поста он собирается возглавить правительство.Напомним, накануне состоялась официальная церемониявступления Владимира Зеленского в должность. Новый президент во времяинаугурации объявил о роспуске Верховной рады и призвал правительство во главес Владимиром Гройсманом уйти в отставку.