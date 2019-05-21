Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.Осман Айык уточнил, что цены "остаются совершенно разумными"​​​, передает РИА Новости. По его словам, многие российские туристы, желающие посетить Турцию в этом году, уже забронировали себе отели.Глава федерации отельеров рассказал, что Турция не планирует отказываться от системы "all inclusive" ("все включено"), тем более, что эта система особенно привлекательна для семей с детьми. Хотя сами отели при этой системе могут нести убытки — могут вырасти стоимость коммунальных услуг, налоги, цены на продукты питания, топливо, транспортные услуги, может измениться валютный курс, что никак не должно отражаться на кошельке клиента, который приобрел путевку по системе "all inclusive".В этом году в Турции ждут небольшой рост числа российских туристов. В 2018 году Турцию посетили 39,47 миллиона иностранных туристов, из них больше всего было россиян – 5,99 миллиона.