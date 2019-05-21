Пациентов дома-интерната Лесная дача обворовывали сами сотрудники учреждения. Детали хищений стали известны после расследования, проведенного полицией. Об этом сообщает ГТРК Томск.

Пациентов дома-интерната "Лесная дача" обворовывали сами сотрудники учреждения, которое находится в Шегарском районе Томской области. Детали хищений стали известны после расследования, проведенного полицией. Об этом сообщает ГТРК "Томск".Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, персонал "Лесной дачи" регулярно снимал с банковских карт стариков денежные средства. Происходило всё по хорошо отработанной схеме. Сотрудники интерната имели доступ к паспортам своих подопечных. Это позволило им открыть на имена пожилых пациентов карты, с которых и снимались все социальные выплаты.В преступной группе участвовало пять человек. За год "деятельности" им удалось получить, таким образом, более полутора миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Томской области Светлана Крымская. В итоге служба безопасности одного из российских банков заподозрила хищение.Четверо из подозреваемых были уволены сразу после возбуждения уголовного дела. Часть похищенных средств уже возвращена. Сейчас у дома-интерната — новый руководитель, который гарантировал безопасность персональных данных пациентов "Лесной дачи".