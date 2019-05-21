Дебютант сборной России по футболу Николай Комличенко может продолжить карьеру в составе чемпиона Греции ПАОКа. Футболист провел прошлый сезон в составе чешского клуба Млада Болеслав.

Дебютант сборной России по футболу Николай Комличенко может продолжить карьеру в составе чемпиона Греции ПАОКа. Футболист провел прошлый сезон в составе чешского клуба "Млада Болеслав".Николай стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 27 мячей в 30 встречах. Это является рекордном чешского первенства. Успехи Комличенко были замечены тренерским штабом сборной России, и 23-летний нападающий был включен в расширенный список на матчи с командами Сан-Марино и Кипра.ПАОК, выигравший чемпионат и Кубок Греции, намерен приобрести Комличенко предстоящим летом. Кроме того, интерес к воспитаннику краснодарского футбола проявляют московские "Спартак" и "Локомотив".