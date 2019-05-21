Злоумышленники похищали строительные инструменты, посуду и одежду.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Полицейскими установлено, что в течение нескольких месяцев прошлого и текущего года подозреваемый, пользуясь отсутствием хозяев, проникал в дачные дома и квартиры, расположенные на территории Владимира, откуда похищал одежду, еду и строительные материалы.В настоящее время установлена причастность фигуранта к 4 эпизодам противоправной деятельности.В аналогичном деянии подозревается 55-летний житель Карабаново. Фигурант был задержан сотрудниками полиции после поступившего в полицию сообщения о хищении детского велосипеда, снегоката и металлической посуды с частной территории. Подозреваемый, проживающий по соседству с потерпевшей, знал, когда хозяйки нет дома и, пользуясь моментом, похитил имущество, впоследствии реализовав его.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Часть похищенного имущества изъята и возвращена собственнице.Расследование уголовных дел в настоящее время продолжается.