44-летнего голливудского актера папарацци сняли в
Каннах (Франция) вместе со своей девушкой – моделью и актрисой Камилой Морроне.
Леонардо Ди Каприо приехал с ней на фестиваль.
44-летнего голливудского актера папарацци сняли в
Каннах (Франция) вместе со своей девушкой – моделью и актрисой Камилой Морроне.
Леонардо Ди Каприо приехал с ней на фестиваль.
Леонардо Ди Каприо снимал свою молодую возлюбленную для Instagram. Многие считают такое занятие смешным
для знаменитости такого уровня. В Сети предположили, что девушка сделала из завидного
голливудского жениха подкаблучника.
Известно, что Камила Морроне прибыла на фестиваль,
чтобы представить свой новый фильм – "Мики и медведь". А в перерывах
между светскими мероприятиями Каннского кинофестиваля Леонардо Ди Каприо с
любовницей гуляли по городу, любуясь пейзажами, сообщает People.
Отметим, впервые о
новой девушке Леонардо Ди Каприо заговорили еще в 2017 году. Однако никаких
подтверждений новым отношениям не было. В 2018 году журналистам все же удалось
застать пару вместе. Актера и Камилу познакомил Аль Пачино, который приходится девушке
отчимом, а другом.
Обладатель премии
"Оскар" всегда старается держать свои отношения в тайне, но частые
выходы в свет с Камилой Морроне доказывают, что намерения на
этот раз очень серьезны. Напомним, что звезда "Выжившего" всегда
предпочитал встречаться с моделями. Ему приписывали романы с манекенщицами
Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн и
актрисой Блейк Лайвли.