44-летнего голливудского актера папарацци сняли в Каннах (Франция) вместе со своей девушкой – моделью и актрисой Камилой Морроне. Леонардо Ди Каприо приехал с ней на фестиваль.

44-летнего голливудского актера папарацци сняли вКаннах (Франция) вместе со своей девушкой – моделью и актрисой Камилой Морроне.Леонардо Ди Каприо приехал с ней на фестиваль.Леонардо Ди Каприо снимал свою молодую возлюбленную для Instagram. Многие считают такое занятие смешнымдля знаменитости такого уровня. В Сети предположили, что девушка сделала из завидногоголливудского жениха подкаблучника.Известно, что Камила Морроне прибыла на фестиваль,чтобы представить свой новый фильм – "Мики и медведь". А в перерывахмежду светскими мероприятиями Каннского кинофестиваля Леонардо Ди Каприо слюбовницей гуляли по городу, любуясь пейзажами, сообщает People.Отметим, впервые оновой девушке Леонардо Ди Каприо заговорили еще в 2017 году. Однако никакихподтверждений новым отношениям не было. В 2018 году журналистам все же удалосьзастать пару вместе. Актера и Камилу познакомил Аль Пачино, который приходится девушкеотчимом, а другом.Обладатель премии"Оскар" всегда старается держать свои отношения в тайне, но частыевыходы в свет с Камилой Морроне доказывают, что намерения наэтот раз очень серьезны. Напомним, что звезда "Выжившего" всегдапредпочитал встречаться с моделями. Ему приписывали романы с манекенщицамиХеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн иактрисой Блейк Лайвли.