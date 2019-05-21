Во время ужина после Trophée Chopard в Каннах случилась крайне неприятная ситуация. Эль Фаннинг, наиболее известная своей ролью Принцессы Авроры в Малефисенте, упала в обморок прямо в разгар застолья.

Во время ужина после Trophée Chopard в Каннах случилась крайне неприятная ситуация. Эль Фаннинг, наиболее известная своей ролью Принцессы Авроры в "Малефисенте", упала в обморок прямо в разгар застолья.Падение актрисы стало для всех гостей настоящей неожиданностью. Фаннинг рухнула со стула, когда глава фестиваля Тьерри Фремо только представил актера Франсуа Сивил на сцене.Британский актер Колинг Ферт моментально подскочили ринулся на помощь девушке. Французская звезда Марион Котийяр от шока схватилась за сердце.За столом Эль сидела рядом с сестрой Дакотой Фаннинг. Именно она помогла ей подняться на ноги. После такого конфуза к сестрам Фаннинг подошла охрана и сопроводила на выход.После случившегося девушка выложила пост в своем Instagram. Девушка отнеслась к происшествию с юмором. Об этом говорит ее подпись под снимком: "Упс, сегодня я упала в обморок в платье от Prada, но уже все хорошо".Естественно, сразу разгорелись жаркие дискуссии о причинах падения звезды среди поклонников. Некоторые предположили, что это последствие волнения. Остальные решили, что всему виной Фаннинг."Похудеть, чтобы влезть в платье – классика", – написал один из подписчиков.