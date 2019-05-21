105 лесных пожаров ликвидировали в России за прошедшие сутки. Огонь потушен на территории более 4 тысяч гектаров. Еще 60 возгораний продолжают действовать.

105 лесных пожаров ликвидировали в России за прошедшие сутки. Огонь потушен на территории более 4 тысяч гектаров.Еще 60 возгораний продолжают действовать, они охватили свыше шести тысяч двухсот гектаров. Более половины этой площади приходится на Красноярский край, также масштабные пожары полыхают в Иркутской области, сообщает "Россия 24".Кроме того, горят леса в Туве, Хабаровском крае и Бурятии, в Забайкалье и Якутии. Возгорания тушат почти две с половиной тысячи человек, в их распоряжении более пятисот единиц техники.