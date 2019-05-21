Законопроект предусматривает продление дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке на садовые домики и жилые дома, созданные на садовых и дачных земельных участках – без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании.В правительстве законопроект представила глава Росреестра Виктория Абрамченко. "В целях исключения возможных препятствий для регистрации права собственности на жилые дома или садовые дома законопроектом также предлагается установить возможность регистрации независимо от наличия территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают возможность такого строительства", - сказала Виктория Абрамченко.Дачная амнистия была введена в 2006 году и прекратила свое действие с 1 марта 2019 года. За весь период действия программы было зарегистрировано в упрощенном порядке около 13,5 млн. прав на объекты недвижимости.Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о согласии продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Глава правительства дал соответствующее поручение по подготовке законопроекта. По словам вице-премьера Виталия Мутко, окончание дачной амнистии начало отражаться на темпах жилищного строительства, поэтому было принято решение продлевать программу.В начале мая председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает восстановить дачную амнистию и продлить ее до 1 марта 2022 года, а также расширить ее действие.