Птицы Владимирской области ᐈ Длиннохвостая неясыть ᐈ Сапсан ᐈ Филин ᐈ Серый сорокопут ✅ Свиристель ✅ Зарянка ✅ Кедровка ✅ Желна ✅ Рогатый жаворонок ✅ и другие птицы

Птицы Владимирской области

Владимирская область расположена в центральном регионе России, а именно находится рядом с Москвой и Нижним Новгородом. Ее города вошли в состав знаменитого Золотого кольца. В этом регионе находятся многочисленные памятники архитектуры, живописные малые города, здесь производится прекрасный хрусталь. Пешие и водные походы здесь удаются как нельзя лучше. А в их ходе можно понаблюдать и за интересными особенными пернатыми обитателями города Владимира и его окрестностей.

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Хищные птицы

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)

В длину этот крупный пернатый хищник около 75 см, размах крыльев превышает 1 м. Спинка узорчатая, белая с бурым, крылья всегда немного темнее. Животик, наоборот, более светлый, часто бывает даже белоснежным с отдельными пятнами бурого цвета. Лицо также светлое с пестринами. Клюв желтого цвета. Половой диморфизм у этого вида не выражен. Питается неясыть преимущественно грызунами, изредка в ее рацион попадают земноводные и мелкие млекопитающие. Для жизни птица выбирает смешанные леса, где находит и занимает старые гнезда других пернатых. Взрослые особи крайне активно и смело защищают своих новорожденных малышей.

Сапсан (Falco peregrinus)

Соколы-сапсаны в мире распространены очень широко, встречаются они, в том числе, и на территории Владимирской области. Эти пернатые хищники занимают первенство в рейтинге быстрейших птиц – их максимальные зафиксированные скорости полета превышали 300 км/ч. Размеры сапсанов не очень большие, сравнимые с величиной серой вороны. Оперение на спине темное, угольно-серое, животик светлый пестрый, голова темная только сверху и украшена темными «усами». Охотятся сапсаны преимущественно на более мелких птиц, чем они сами, реже – на млекопитающих. Во время пикирующего полета на добычу и проявляется их чрезвычайная стремительность, в результате чего удар когтями достигает силы, способной оторвать голову даже крупной жертве.

Обыкновенный филин (Bubo bubo)

Филины – это крупные совообразные. Для них характерно особое «бочоночное» телосложение, перья рыжеватого и бурого цвета. Над оранжевыми яркими глазами птицы располагаются своеобразные «ушки из перьев», который являются пучками из длинных перышек. Обитают филины на самых разнообразных ландшафтах, и в степях, и в лесах. Главное для них – найти укромный уголок для создания гнезда и достаточное количество пищи в округе. Людей филин не боится. Часто ведет оседлый образ жизни неподалеку от поселений человека. Питается грызунами, млекопитающими, птицами. Легко меняет корм на более доступный в той или иной местности.

Певчие птицы

Серый сорокопут (Lanius excubitor)

Длина тела серого сорокопута достигает 40 см, как и размах крыльев, масса не превышает 100 г. У птицы крупная голова, короткие крылья округлой формы, длинный хвост. Оперение на спинке серого цвета, дымчатое, точная окраска может варьироваться согласно местам обитания. Плечи и низ тела светлые, крылья темные. Характерной чертой является черная «маска» на лице сорокопута. Как певчая птица, выделяется этот вид среди прочих пернатых обитателей Владимирской области также и своими вокальными способностями. Самцы исполняют короткие мелодичные трели, в которые вплетают булькающие свистящие звуки. В случае опасности сорокопуты резко и долго свистят. Друг с другом они общаются, используя нежные воркующие звуки.

Свиристель (Bombycilla garrulus)

Свиристели встречаются в лесах смешанного типа, а также в хвойниках. Живут крупными группами. Питаются как растительной, так и животной пищей (насекомые, ягоды, плоды). В длину эти воробьинообразные птички не превышают 25 см, весят около 70 г. Их голову украшает красивый хохол. Оперение розово-серое, крылья угольно-черного цвета, испещренные полосами белого и золотистого оттенков, горло и хвост угольно-черные, а на глазах располагается такая же по цвету «маска». Вблизи на крыльях можно различить перышки с яркими красными каемками и белый ободок по краю, а на хвосте – желтое обрамление. Вокальный репертуар свиристели состоит из журчащих переливчатых трелей «сви-ри-ри-ри».

Зарянка (Erithacus rubecula)

Певчая птица зарянка в России также известна под красивым названием «малиновка». Оперение верха ее тела изумрудно-серое, животик белоснежный, остальные части тела рыжеватые. Самцы всегда немного более яркие, чем самочки. Отличается зарянка также длинными лапками. Как перелетный вид, зимующий в Африке, с приходом тепла зарянка возвращается в родные края, а именно – в лиственные и смешанные леса, парки и сады. Неподалёку от места ее обитания обязательно должен быть водоем. Красивые песни исполняют как самцы, так и самки зарянки. Но самцы все же более искусны. Рано по утрам в лесах можно услышать их звенящие прекрасные неповторимые мелодии.

Лесные птицы

Жёлтая трясогузка (Motacilla flava)

В своем роду желтая трясогузка является самой маленькой птицей. Ее тело в длину едва достигает 15 см, масса не превышает 20 г. Для нее характерно стройное тело, длинный хвост, покачивающийся по сторонам, и яркий золотисто-желтый животик, что в совокупности и послужило для такого названия вида. Наблюдать за желтой трясогузкой можно на лугах и в лесах по берегам водоемов, где птичка усаживается на стебельки высоких трав и балансирует на них с помощью хвоста, как искусный канатоходец. Спинка серо-зеленого или серо-бурого цвета. Крылья светлые бурого цвета. Хвост немного темнее. Голова обычно украшена пестрым рисунком, различающимся для подвидов.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes)

Это маленькое пернатое по размерам уступает галкам, в длину достигает 25 см, масса до 200 г. У птицы тонкий длинный клюв. Оперение темное, коричневато-бурое, украшено белыми пятнышками, которые отсутствуют только сверху на голове. Хвост окаймлен светлой полосой. Половой диморфизм у кедровки не выражен. Красивое название птицы, конечно же, указывает на ее излюбленное «блюдо», которым являются кедровые орешки. Кроме того, кушают кедровки и другие семена, плоды, ягоды, бывают не прочь перекусить и животной пищей. Что касается характерных мест обитания, то ими признаны леса, преимущественно хвойные.

Желна (Dryocopus martius)

Эта лесная жительница принадлежит к семейству дятловых, обитает в лесах по всей Евразии, в том числе и на просторах Владимирской области. Узнать ее не составит труда: желна крупная (около 50 см в длину, с размахом крыльев до 80 см и весом примерно 400 г), оперена в угольно-черный цвет с красной «кардинальской» шапочкой на голове. Такие характерные особенности внешности отличают от вид от родственных дятлов. Желна ведет оседлый образ жизни, жить предпочитает в одиночку. Гнезда обустраивает на старых высоких деревьях. В ее рацион входят древесные насекомые, а также муравьи. Еще желна – птица очень крикливая, голос у нее звучный, слышен издалека (до 4-х километров).

Оседлые птицы

Домовый воробей (Passer domesticus)

Этот вид широко распространен в мире и хорошо знаком человеку, так как не боится и не чурается жить в прямой близости от людей. Даже видовое название включает эпитет «домовый», как бы указывая на близкое соседство с человеком. Узнать воробья легко, как по чириканью, так и по внешним данным. Тело его в длину до 20 см, вес не превышает 40 г. Оперение на спинке коричнево-бурое, украшено черными пятнышками, животик серый или беловатый. На крыльях заметна желтая полоса. У самца сверху на груди есть темное пятно. Живут воробьи оседло, очень плодовиты, а еще способны быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям.

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris)

Длина тела рогатого жаворонка не превышает 20 см. Сверху птица оперена в серовато-розовый цвет, отделена тёмными пестринами, животик белесый. Лицо украшено характерной «маской», а на затылке видны длинные темные перья, которые напоминают рожки и послужили причиной такого названия этого вида пернатых. Обитает рогатый жаворонок в основном на открытых просторах и по берегам водоемов, в лесах не живет. В зависимости от климатических условий той или иной территории, может вести как кочевой, так и оседлый образ жизни, но во Владимирской области живет оседло.

Чомга (Podiceps cristatus)

По величине чомга уступает уткам. У нее, кроме того, тонкая шея удлинённый прямой клюв. Оперение на спинке буро-рыжего цвета, голова и нижняя часть тела белоснежные. С приближением весны голова чомги получает дополнительное украшение в виде двух тёмных пучков перьев, напоминающих «уши», а также появляется охристый «воротник» у шеи птицы. В зимний период все эти украшения опять пропадают. Встретить чомгу можно рядом с водоемами Владимирской области, где она ведет оседлый образ жизни. Громкие крики эта птица издает только во время брачного периода. Хорошие и быстрые летуны эти птицы все же крайне неохотно поднимаются в воздух и без лишней надобности этого не делают.

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