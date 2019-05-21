Если будет свободное время, президент РФ Владимир Путин может провести несколько дней отпуска с главой Минобороны Сергеем Шойгу в Туве, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Если будет свободное время, президент РФ Владимир Путин может провести несколько дней отпуска с главой Минобороны Сергеем Шойгу в Туве, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Он напомнил, что глава государства каждый год посещает Туву вместе с Сергеем Шойгу​​​. "Пока на ближайшие какие-то месяцы таких планов нет. С другой стороны, вы знаете, если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую с учетом географии своих поездок и передвижений такие остановки на один-два дня делает", — отметил Песков.Как сообщалось ранее, 21 мая министр обороны России отмечает день рождения. Песков выразил уверенность в том, что президент уже поздравил Шойгу с днем рождения."Я думаю что, скорее всего, Путин уже поздравил главу минобороны. Просто я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал", — сказал Песков.Между тем, глава Тувы Шолбан Кара-оол ранее заявил, что ожидает, что Путин приедет в республику летом.