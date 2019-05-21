С помощью газового пистолета решил навести порядок во дворе своего дома крепко выпивший москвич, которому мешали детские крики и разговоры подростков. С последними он не совладал, а вот на ребятню выстрелы произвели впечатление. Камера наблюдения зафиксировала действия миротворца.

С помощью газового пистолета решил навести порядок во дворе своего дома крепко выпивший москвич, которому мешали детские крики и разговоры подростков. С последними он не совладал, а вот на ребятню выстрелы произвели впечатление. Камера наблюдения зафиксировала действия "миротворца".На кадрах видно, как проживающий на улице 9 Мая 46-летний мужчина отправляется на поиски источника шума, заодно прихватив с собой пистолет. Первым делом он проследовал к группе подростков, но те, судя по записи, смогли убедить державшегося на расстоянии собеседника в своей невиновности. Затем мужчина обратил свои стопы в сторону детской площадки, но тут уж церемониться он не стал, а сразу произвел несколько выстрелов в воздух.Обратив в бегство детвору, владелец пистолета спокойно отправился домой, где его спустя пару часов и задержали. Суда хулиган будет дожидаться в изоляторе.