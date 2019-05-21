Исполнитель прокомментировал уход певца Егора Крида из Black
Star. Рэпер Тимати заявил, что контракт с подопечным был разорван без каких-либо
конфликтов и миллиардер Борис Ротенберг не имеет к этому никакого отношения.
Исполнитель прокомментировал уход певца Егора Крида из Black
Star. Рэпер Тимати заявил, что контракт с подопечным был разорван без каких-либо
конфликтов и миллиардер Борис Ротенберг не имеет к этому никакого отношения.
Артист опубликовал в личном аккаунте Instagram
видеообращение. Рэпер Тимати опроверг информацию о том, что известный бизнесмен
Борис Ротенберг помог Егору Криду сохранить свой псевдоним.
"К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделке
не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение
о нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от
Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с ним", – сообщил
Тимати.
Напомним, в начале марта в соцсети просочились слухи о том,
что популярный исполнитель Егор Булаткин, более известный под псевдонимом Крид, покидает
музыкальный лейбл Black Star. В начале
апреля эту информацию подтвердил генеральный директор компании Павел Курьянов. Также выяснилось, что
товарный знак "Егор Крид" принадлежит продюсерскому центру. ситуацию комментировать отказывался.
В Сети разразился большой
скандал. Поклонники переживали за Егора, ведь он мог повторить печальную судьбу
еще одной бывшей подопечной Кристины Si, которую
лейбл лишил не только репертуара, но и сценического имени.