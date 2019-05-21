Исполнитель прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star. Рэпер Тимати заявил, что контракт с подопечным был разорван без каких-либо конфликтов и миллиардер Борис Ротенберг не имеет к этому никакого отношения.

Исполнитель прокомментировал уход певца Егора Крида из BlackStar. Рэпер Тимати заявил, что контракт с подопечным был разорван без каких-либоконфликтов и миллиардер Борис Ротенберг не имеет к этому никакого отношения.Артист опубликовал в личном аккаунте Instagramвидеообращение. Рэпер Тимати опроверг информацию о том, что известный бизнесменБорис Ротенберг помог Егору Криду сохранить свой псевдоним."К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделкене было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашениео нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным отBlack Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с ним", – сообщилТимати.Напомним, в начале марта в соцсети просочились слухи о том,что популярный исполнитель Егор Булаткин, более известный под псевдонимом Крид, покидаетмузыкальный лейбл Black Star. В началеапреля эту информацию подтвердил генеральный директор компании Павел Курьянов. Также выяснилось, чтотоварный знак "Егор Крид" принадлежит продюсерскому центру. ситуацию комментировать отказывался.В Сети разразился большойскандал. Поклонники переживали за Егора, ведь он мог повторить печальную судьбуеще одной бывшей подопечной Кристины Si, которуюлейбл лишил не только репертуара, но и сценического имени.