В Астрахани решили бороться с рекламой наркотиков оригинальным методом – теперь поверх номеров телефонов появляется изображение птички Жоры.

Бороться с рекламой наркотиков подобным образом решили организаторы фестиваля "Чилим", пишет "МК". К выбору персонажа подошли ответственно, имя тоже выбрали не сразу, но остановились в итоге на простом и лаконичном: Жора.Жора украсил собой уже более 20 астраханских заборов, и это не предел. В планах – покраска еще 10 заборов.Организаторы говорят, что к акции может присоединиться любой желающий.