Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли закон, обязывающий медицинские организации обеспечивать доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли закон, обязывающий медицинские организации обеспечивать доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с членом думского комитета по охране здоровья Николаем Герасименко ("Единая Россия"), передает ТАСС.Как ожидается, Минздрав утвердит необходимые требования к организации посещения пациентов в реанимации.Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что закон разработан депутатами Госдумы по поручению президента РФ Владимира Путина, и его очень ждут сотни тысяч россиян.