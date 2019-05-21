Госдума 21 мая приняла в третьем чтении поправки в закон Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Теперь близким – родителям, другим членам семьи или законным представителям – будет разрешено посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии.

Госдума 21 мая приняла в третьем чтении поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Теперь близким – родителям, другим членам семьи или законным представителям – будет разрешено посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии.Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что принятый закон был разработан парламентариями во исполнение соответствующего поручения президента России Владимира Путина. Документ, подчеркнул он, является важным для россиян. "Его очень ждут сотни тысяч наших граждан", – рассказал спикер нижней палаты парламента."Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек", – уверен Вячеслав Володин. Напомним, согласно инициативе медицинские организации будут обязаны предоставлять родственникам или законным представителям возможность посещать пациента, в том числе и в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Порядок их доступа разработает Министерство здравоохранения России.Авторы закона подчеркивают необходимость предложенных ими изменений в законодательство тем, что пока право пустить или не пустить родственников в реанимацию к человеку является "жестом доброй воли главного врача". Такая ситуация часто становится причиной негативной реакции людей.Напомним, во время прямой линии с президентом России в 2016 году актер Константин Хабенский обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить доступ посетителей к пациентам реанимационных отделений. Он рассказал, что на практике с реализацией этого права зачастую возникают сложности. Российский лидер дал поручение решить этот вопрос.