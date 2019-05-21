Звезда туринского Ювентуса попал в курьезную ситуацию. Это произошло во время церемонии награждения клуба чемпионским кубком.

Звезда туринского "Ювентуса" попал в курьезную ситуацию. Этопроизошло во время церемонии награждения клуба чемпионским кубком.Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ударил своего сынакубком по голове. Также "под горячую руку" попала невеста Роналду – испанскаямодель Джорджина Родригес. Этой момент попал на видео.Инцидент произошел по окончанию матча, в котором командапортугальца сыграла вничью с "Аталантой" (1:1). "Ювентус" в восьмой раз подрядстал чемпионом Италии. После финального свистка на поле "Ювентус Стэдиум"прошла церемония вручения медалей и самого трофея.Родригес и Роналду-младший пришли на стадион, чтобыподдержать футболиста. Но совместная фотосессия оказалась для них не оченьприятной.Как оказалось, Криштиану ударил своих родных неумышленно. Повидео понятно, что футболист, отвлекшись, не удержал кубок и угодил им сначала вголову ребенка, а потом и в грудь девушки.Запись стала настоящим хитом Интернета. Сам мгновенно превратился в объект насмешек со стороны болельщиков.Напомним, что в 2018 году футболист перешел в новый клуб измадридского "Реала". Туринцы, за которых он выступает с этого сезона, набрали90 очков в 37 турах.