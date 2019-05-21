Звезда туринского Ювентуса попал в курьезную ситуацию. Это
произошло во время церемонии награждения клуба чемпионским кубком.
Звезда туринского "Ювентуса" попал в курьезную ситуацию. Это
произошло во время церемонии награждения клуба чемпионским кубком.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ударил своего сына
кубком по голове. Также "под горячую руку" попала невеста Роналду – испанская
модель Джорджина Родригес. Этой момент попал на видео.
Инцидент произошел по окончанию матча, в котором команда
португальца сыграла вничью с "Аталантой" (1:1). "Ювентус" в восьмой раз подряд
стал чемпионом Италии. После финального свистка на поле "Ювентус Стэдиум"
прошла церемония вручения медалей и самого трофея.
Родригес и Роналду-младший пришли на стадион, чтобы
поддержать футболиста. Но совместная фотосессия оказалась для них не очень
приятной.
Как оказалось, Криштиану ударил своих родных неумышленно. По
видео понятно, что футболист, отвлекшись, не удержал кубок и угодил им сначала в
голову ребенка, а потом и в грудь девушки.
Запись стала настоящим хитом Интернета. Сам мгновенно превратился в объект насмешек со стороны болельщиков.
Напомним, что в 2018 году футболист перешел в новый клуб из
мадридского "Реала". Туринцы, за которых он выступает с этого сезона, набрали
90 очков в 37 турах.