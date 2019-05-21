Новый клип исполнительницы разочаровал поклонников. Пользователи Сети высказали певице МакSим (Марине Абросимовой) о своих эмоциях.

Новый клип исполнительницы разочаровал поклонников. Пользователи Сети высказали певице МакSим(Марине Абросимовой)о своихэмоциях.Пережившая ДТП артистка 21 мая презентовалановый клип на песню "Абонент не доступен". Примечательно, что клип певицы МакSимснят без ееучастия. Ведь после аварии звезда оказалась в больнице смногочисленными ушибами.Директорартистки Маргарита Соколова объяснила решение снять клип без певицы МакSим тем, что она понесла бы большиеубытки за аренду площадки, если бы не дала команду начать съемку. По ее словам,другого решения в той ситуации просто не могло быть."Время —деньги, друзья. Но все, что я прочувствовала в этот день от большой нашейкоманды – это поддержку, понимание, уважение и любовь. По отношению к себе и,конечно, к артистке", – цитирует представительницу . Многие россияне осталисьнедовольны клипом. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях."Песня —огонь, клип ни о чем", "Не понравилось, скучно", "Столько шумихи было из-заэтого клипа", "Мой комментарий будет не положительным. Для меняклип не вяжется с этой песней, никак", "Много шума из ничего", "Без Максимсмотреть скучно и не интересно", – высказались поклонники звезды в соцсетях.Главнойтемой видео стала автомобильная авария. Сама ранее попала в ДТП по дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемкиклипа на песню "Абонент недоступен". Артистку уже выписали избольницы.