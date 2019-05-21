Светлана Бондарчук объявила о радостном событии. В ее семье случилось пополнение.

Светлана Бондарчук объявила о радостном событии. В ее семье случилось пополнение.Теперь Светлане Бондарчук предстоит нянчиться аж с пятью малышами. Новорожденных крох светская львица показала, опубликовав несколько фотографий и видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "три девочки и два мальчика ))) 💓💓💓💓💓 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – подписала ролик Светлана Бондарчук, запечатлев малышей во время кормления.Мамой стала питомица Светы собака породы лабрадудль Фанни. Отметим, что она является любимицей именитых друзей Бондарчук, а еще у нее есть даже собственный аккаунт в социальной сети. Впрочем, с марта там не появлялось новых публикаций, и теперь понятно, по какой причине. О беременности Фанни светская дама по какой-то причине предпочитала не распространяться.Когда именно малыши появились на свет, тоже неизвестно. Однако Светлана теперь спокойно демонстрирует крошек. Судя по комментариям к посту, поклонники просто в восторге от них. Не могут сдержать умиления и знаменитости. "Божечки, прелесть какая🙋♀", "Бархатные детеныши", "Вот какие вы молодцы ☄", "О боже хочу", "Сладости". – рассыпались в комплиментах телеведущие Елена летучая и Ляйсан Утяшева, певица Глюк`Oza (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), дизайнер Катя Добрякова, Эвелина Хромченко и многие другие.Ранее Светлана Бондарчук все же намекнула на предстоящее прибавление в семействе. Несколько дней назад она обнародовала фотографию, на которой запечатлела Фанни, сидящую на фоне черного рояля. "скоро скоро скоро ..... 🐶🐶🐶🙈" – интригующе подписала кадр Светлана Бондарчук.