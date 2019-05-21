Известному шоумену Дмитрию Шепелеву угрожают уголовным преследованием. Наследники Жанны Фриске могут засудить телеведущего. Меж тем клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев уверен, что у родственников певицы ничего не выйдет.

Известному шоумену Дмитрию Шепелеву угрожают уголовнымпреследованием. Наследники Жанны Фриске могут засудить телеведущего. Меж тем уверен, что у родственников певицы ничегоне выйдет.На днях в Сеть просочилась информация, якобы дом, который дляЖанны Фриске строил ее муж Дмитрий Шепелев, продан, а часть денег от егореализации была отправлена на погашение долга перед благотворительной организацией"Русфонд". Всего было переведено семь миллионов 980 тысяч рублей.Меж тем родственники Фриске не понимают о каких средствах идетречь. По словам сестры Жанны – Натальи, ее семья не имеет к этому отношения.Родственница умершей артистки предположила, что к сделке снедвижимостью может быть причастен Дмитрий Шепелев. Наталья намекнула, что продажа,скорее всего, была незаконной, так как судебные разбирательства по поводуимущества еще не завершились. Фриске добавила, что подобные деяния уголовнонаказуемы.Однако экстрасенс Зираддин Рзаев уверен, что Дмитрию Шепелевунечего опасаться. Шоумену тюрьма не грозит."Судебные разбирательства затянутся на долгие годы. В итоге Фемидарешит, кто виноват, а кто нет. Для Шепелева все закончится благополучно:уголовное преследование ему не грозит", – сообщил эзотерик.