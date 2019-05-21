Молодой медведь несколько дней провел в запертом доме недалеко от Ростова-на-Дону, пока его рев не услышали жители села. На разведку они отправили участкового, который на протяжении нескольких дней кормил и ухаживал за сидевшим на цепи хищником, которого бросили съехавшие хозяева.

Молодой медведь несколько дней провел в запертом доме недалеко от Ростова-на-Дону, пока его рев не услышали жители села. На разведку они отправили участкового, который на протяжении нескольких дней кормил и ухаживал за сидевшим на цепи хищником, которого бросили съехавшие хозяева, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Владелицей запущенного дома в селе Кулешовка в Азовском районе оказалась местная жительница, которая сдавала его в аренду. По ее словам, жильцы съехали досрочно, не поставив ее в известность и не предупредив, что в помещении "забыли" молодого хищника. Позже соседи признались, что они слышали рычание, но боялись зайти в дом.Первым порог дома переступил местный участковый, который и обнаружил внутри прикованного к стене истощенного животного — хозяева не оставили ему ни еды, ни воды. На протяжении суток он находился рядом с медведем, пока на место не прибыли ветеринар и сотрудники зоопарка.В настоящее время полицейские пытаются установить владельцев животного, которым может быть предъявлено обвинение в жестоком обращении с питомцем.