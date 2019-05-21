Разбирательства между благотворительной организацией Русфонд и наследниками Жанны Фриске – родителями и малолетним сыном – продолжаются. Появились неожиданные подробности, которые всерьез влияют на ситуацию.

Разбирательства между благотворительной организацией "Русфонд" и наследниками Жанны Фриске – родителями и малолетним сыном – продолжаются. Появились неожиданные подробности, которые всерьез влияют на ситуацию.Недавно "Русфонд" заявил о том, что родственники Жанны Фриске перевели на его счет семь миллионов 980 тысяч рублей. По словам представителя благотворительной организации, эти средства были получены в результате реализации имущества, доставшегося по наследству близким певицы. По некоторым данным, речь идет об участке земли и особняке в Истринском районе Подмосковья. Его строил для певицы и их сына телеведущий Дмитрий Шепелев.С комментариями относительно подвижек в отношении уплаты внушительного долга выступила младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Ее слова оказались неожиданными. Женщина дала понять, что не в курсе ситуации, но насколько знает, никакого имущества ее семья не продавала. Если же это и случилось, то, возможно, к этому приложил руку Дмитрий Шепелев, что грозит ему тюрьмой."Я узнала об этом из газет, я не в курсе, что мы продали, какую долю. Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе", – цитирует Наталью Фриске . Отметим, что сам Дмитрий Шепелев отказывается от любых комментариев, переадресуя журналистов задавать вопросы самому "Русфонду".Кстати, благотворительная организация ждет от наследников – ее родителей и малолетнего сына Платона, чьи интересы защищает его отец – полного погашения долга. Средства направят на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.