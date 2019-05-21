Дело Скрипалей обрастает новыми деталями. Британские СМИ сообщили о тайном звонке, якобы сделанном отравителями бывшего полковника ГРУ и его дочери после инцидента.

Дело Скрипалей обрастает новыми деталями. Британские СМИсообщили о тайном звонке, якобы сделанном "отравителями" бывшегополковника ГРУ и его дочери после инцидента.Дело об отравлении Скрипалей, которые были найдены вбессознательном состоянии в марте прошлого года в Солсбери, не дает покоябританским властям. Появились данные, что двое россиян, названные следствием"отравителями" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочериЮлии, сделали тайный звонок по пути в аэропорт.Британская The Guardian написала, что этот звонок был отчетом об успешном завершенииоперации. Якобы, подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов говорили сосвоим куратором. По мнению издания, этот факт подтверждает, что в Англиироссияне действовали не одни – у них был сообщник."Этот звонок, вероятно, был подтверждением того, чтоони могли направиться в аэропорт и покинуть Великобританию", – приводитиздание слова некоего анонимного, но, как всегда, авторитетного источника.Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке всквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Эксперты определили отравлениенервно-паралитическим веществом. Лондон сразу же заявил, что яд под названием"Новичок" произведен в России – и обвинил в преступлении Москву.Никаких доказательств по делу Скрипалей предоставлено так и не было – несмотряна то, что российская сторона предлагала сотрудничество в расследовании.Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали вкому. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемыхвиновников произошедшего – Александр Петров и Руслан Боширов. По данным рядаСМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Позже стало известно,что в деле появился третий подозреваемый – высокопоставленный разведчик ДенисСергеев под поддельным именем Сергей Федотов. Кремль отвергает все обвиненияЛондона.