Дело Скрипалей обрастает новыми деталями. Британские СМИ
сообщили о тайном звонке, якобы сделанном отравителями бывшего
полковника ГРУ и его дочери после инцидента.
Дело Скрипалей обрастает новыми деталями. Британские СМИ
сообщили о тайном звонке, якобы сделанном "отравителями" бывшего
полковника ГРУ и его дочери после инцидента.
Дело об отравлении Скрипалей, которые были найдены в
бессознательном состоянии в марте прошлого года в Солсбери, не дает покоя
британским властям. Появились данные, что двое россиян, названные следствием
"отравителями" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
Юлии, сделали тайный звонок по пути в аэропорт.
Британская The Guardian написала, что этот звонок был отчетом об успешном завершении
операции. Якобы, подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов говорили со
своим куратором. По мнению издания, этот факт подтверждает, что в Англии
россияне действовали не одни – у них был сообщник.
"Этот звонок, вероятно, был подтверждением того, что
они могли направиться в аэропорт и покинуть Великобританию", – приводит
издание слова некоего анонимного, но, как всегда, авторитетного источника.
Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в
сквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Эксперты определили отравление
нервно-паралитическим веществом. Лондон сразу же заявил, что яд под названием
"Новичок" произведен в России – и обвинил в преступлении Москву.
Никаких доказательств по делу Скрипалей предоставлено так и не было – несмотря
на то, что российская сторона предлагала сотрудничество в расследовании.
Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в
кому. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых
виновников произошедшего – Александр Петров и Руслан Боширов. По данным ряда
СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Позже стало известно,
что в деле появился третий подозреваемый – высокопоставленный разведчик Денис
Сергеев под поддельным именем Сергей Федотов. Кремль отвергает все обвинения
Лондона.